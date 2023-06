The Borderline, i ragazzi delle sfide nonsense

Sfide nonsense per avere click, challenge ('sfide') - come si usa nel linguaggio - per aumentare il numero dei follower tutti giovanissimi, come i cinque youtuber dei The Borderline, il collettivo romano che ieri a bordo di un Suv, probabilmente durante un video per una 'sfida', ha provocato un incidente in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. Sul canale hanno 600mila iscritti e la presentazione non lascia dubbi sul contenuto dei loro video "assurdi e unici".



"Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:)", si presentano.

Dunque nei 118 contenuti caricati le challenge vanno da "24 ore sulla minizattera" a "quanto puoi resistere nel ghiaccio", da "nascondino nel castello medioevale" a "vivo 50 ore nella Tesla". Ieri la sfida era quella di stare alcuni giorni su un Suv Lamborghini.