Senatrice australiana denuncia molestie in Parlamento

Una senatrice australiana ha denunciato oggi di essere stata "aggredita" sessualmente in Parlamento, affermando che l'edificio "non è un luogo sicuro" in cui le donne possono lavorare. In un discorso al Senato, l'indipendente Lidia Thorpe ha affermato di essere stata oggetto di "commenti sessuali", messa alle strette in una tromba delle scale, "toccata in modo inappropriato" e "provocata" da "uomini potenti".



Thorpe ha accusato in particolare il conservatore David Van, che ha strenuamente negato ogni responsabilità dicendosi "distrutto" da accuse "completamente false". Il Partito liberale lo ha sospeso.





