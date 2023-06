Migranti: fermo e multa da 3.300 euro per la nave di Sea Watch

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Fermo amministrativo per 20 giorni e multa da 3.333 euro per l'Aurora, la nave di Sea Watch che lunedì scorso aveva trasportato 39 migranti soccorsi in mare a Lampedusa invece che a Trapani, porto assegnato dalla Guardia costiera.

"Per raggiungere Trapani in sicurezza - sostiene la ong - avremmo impiegato 32 ore. Come abbiamo comunicato più volte alle autorità, una navigazione così lunga avrebbe rappresentato un pericolo per le persone soccorse, senza riparo da onde e intemperie. A bordo di Aurora - ricorda - c'erano minori non accompagnati e una donna incinta. Persone provate da una lunga navigazione e dalla paura di morire. Per questo abbiamo scelto di sbarcare le persone a Lampedusa. Per questo siamo puniti con un fermo di 20 giorni e una multa di 3.333 euro". (ANSA).