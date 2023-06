L'attivista: 'I migranti avevano chiesto aiuto il giorno prima del naufragio'

Per ore in contatto telefonico con i migranti a bordo dell'Adriana, il peschereccio affondato con centinaia di migranti nel sud del Peloponneso: la paura e il panico, ma anche i timori per quella barca che si era avvicinata e il terrore di un naufragio sicuro. E' la testimonianza raccolta dall'attivista Nawal Soufi che, in un post su Facebook, pubblica il resoconto dei suoi contatti con i naufraghi nelle ore precedenti alla tragedia, compresa la comunicazione dell'ultima posizione.

"Il 13 giugno 2023, nelle prime ore del mattino, i migranti a bordo di una barca carica di 750 persone mi hanno contattata comunicandomi la loro difficile situazione. Dopo cinque giorni di viaggio, l'acqua era finita, il conducente dell'imbarcazione li aveva abbandonati in mare aperto e c'erano anche sei cadaveri a bordo. Non sapevano esattamente dove si trovassero, ma grazie alla posizione istantanea del telefono Turaya, ho potuto ottenere la loro posizione esatta e ho allertato le autorità competenti", scrive Soufi, condividendo la sua ricostruzione.

"La situazione si è complicata quando una nave si è avvicinata all'imbarcazione, legandola con delle corde su due punti della barca e iniziando a buttare bottiglie d'acqua. I migranti si sono sentiti in forte pericolo, poiché temevano che le corde potessero far capovolgere la barca e che le risse a bordo per ottenere l'acqua potessero causare il naufragio. Per questo motivo, si sono leggermente allontanati dalla nave per evitare un naufragio sicuro", continua l'attivista nel suo post.

"Non c'era alcuna intenzione di continuare il viaggio verso l'Italia, perché non avrebbero saputo navigare per arrivare in acque italiane, poiché mancava il vero conducente della barca e continuavano a chiedere cosa fare" aggiunge Soufi sottolineando che "avevano assolutamente bisogno di aiuto nelle acque dove si trovavano. Se mi avessero espresso la volontà di voler continuare il viaggio verso l'Italia avrei ovviamente mandato un aggiornamento a Malta, Grecia e Italia, ma i migranti non hanno mai detto nulla di simile".

"Durante la notte, la situazione a bordo dell'imbarcazione è diventata ancora più drammatica: i migranti erano confusi e non capivano se quella fosse un'operazione di soccorso o un modo per mettere le loro vite ancora più in pericolo. Io sono rimasta in contatto con loro fino alle 23:00 ore greche, cercando di rassicurarli e di aiutarli a trovare una soluzione". Fino all'ultima chiamata quando a bordo cominciava a diffondersi la consapevolezza che probabilmente non c'era molto altro da fare: "In questa ultima chiamata, l'uomo con cui parlavo mi ha espressamente detto: 'Sento che questa sarà la nostra ultima notte in vita'".