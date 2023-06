La nave Geo Barents con 38 migranti è arrivata ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - E' entrata nel porto di Ancona alle 14 la nave umanitaria di Medici senza frontiere Geo Barents con 38 migranti a bordo, provenienti da Marocco e Bangladesh, tra i quali un minore non accompagnato. Sono in corso le manovre di ormeggio dell'imbarcazione; poi saliranno le autorità sanitarie per i consueti controlli prima di iniziare le operazioni di sbarco. I migranti, secondo le prime informazioni, dovrebbero essere tutti accolti in strutture marchigiane.

Confermato il sistema di accoglienza messo in atto nei primi due sbarchi di gennaio e febbraio scorsi. Durante le operazioni, coordinate dalla Prefettura, sono presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, la capitaneria di porto, la Croce Rossa, l'Anpas, l'Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centrale, la Caritas, l'Usmaf, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, il 118, l'Unhcr, l'Esercito, il Comando scuola della Marina Militare, il Comune di Ancona, l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e il 118. Sul posto è presente anche il prefetto di Ancona Darco Pellos.

