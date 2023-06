Papa Francesco si è recato, dall'appartamento del decimo piano del Gemelli dove sta osservando la sua convalescenza dopo l'intervento di rimozione di un'ernia, al reparto pediatrico di oncologia per una visita ai piccoli malati del policlinico romano. A quanto si apprende, si è trattato ancora una volta di una visita segnata da vicinanza e commozione.

Francesco, in sedia a rotelle, è stato accolto dai piccoli degenti, dai loro familiari e dagli operatori sanitari del reparto con entusiasmo. Si evince dalle fotografie diffuse dalla sala stampa vaticana dalle quali Papa Francesco appare in buona forma. Sono le prime immagini del Papa in ospedale da quando è stato ricoverato lo scorso 7 giugno.