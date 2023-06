Il feretro di Berlusconi lascia Arcore, sarà cremato in Piemonte

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è uscito poco fa dai cancelli di Villa San Martino ad Arcore diretto al Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria, dove in giornata avverrà la cremazione. Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San Martino per essere riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia dallo scultore Pietro Cascella. (ANSA).