Ciocca, l'Efsa promuova il Made in Italy invece degli insetti

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Al Parlamento europeo di Strasburgo ho reso omaggio all'opera politica e alla grande capacità di visione dell'Italia in Europa di Silvio Berlusconi, che fu in grado di portare l'Efsa in Italia, a Parma. L'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, nata per tutelare gli interessi di milioni di cittadini italiani ed europei, deve tornare ad essere, insieme al nostro Paese, quel modello che aveva pensato il Governo Berlusconi nel 2005 portando l'Efsa in Italia invece che in Finlandia. L'Europa difenda l'eccellenza del Made in Italy, non autorizzi insetti a tavola o l'arrivo di prodotti nocivi (ad esempio il riso cambogiano o i pistacchi turchi)". Lo ha detto, in un intervento a Strasburgo, l'eurodeputato pavese della Lega, Angelo Ciocca, membro della commissione AGRI, rendendo omaggio a Silvio Berlusconi durante il dibattito sulla sicurezza alimentare. "Ecco perché invito la Commissione e l'Efsa a ritornare a quel modello inizialmente pensato in Italia proprio perché sinonimo di eccellenza alimentare, ancora oggi invidiata nel mondo, per qualità e sostenibilità. Basta assurdità ed euroimbecillità, basta criminalizzare un comparto, quello agroalimentare e del made in Italy, a favore di cibi sintetici ed insetti", ha concluso. (ANSA).