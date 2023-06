Abusi: Rupnik è stato dimesso dai Gesuiti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 GIU - "Informiamo con cuore addolorato che il giorno 9 giugno 2023 il p. Generale ha dimesso dalla Compagnia di Gesù p. Marko Ivan Rupnik. Questo è stato fatto in conformità al diritto canonico, a causa del suo rifiuto ostinato di osservare il voto di obbedienza". E' quanto si legge in una nota relativa al gesuita artista accusato da diverse suore di abusi.

Il delegato dei gesuiti, Johan Verschueren, che a seguito delle denunce si è occupato del caso Rupnik, ricorda che era stato ritenuto "molto alto" il grado di credibilità di quanto denunciato o testimoniato. Padre Rupnik, gesuita (ora ex, a parte la possibilità di ricorso) è noto soprattutto per i suoi mosaici che decorano i più importanti santuari del mondo.

Diverse suore lo accusano di abusi sessuali e di potere. (ANSA).