Uccise il compagno in casa, condannata a 21 anni

(ANSA) - BERGAMO, 14 GIU - È stata condannata a 21 anni di carcere Sandra Fratus, 51 anni, di Morengo, ritenuta colpevole dell'omicidio del compagno Ernest Emperor Mohamed, 30 anni, ucciso c coltellate il 26 novembre del 2022 a Morengo, al culmine di una lite nella loro casa. Il pm Emma Vittorio aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante della convivenza. L'imputata era in aula ed è scoppiata a piangere alla lettura della sentenza. Gli avvocati difensori Vanessa Bonaiti e Pietro Ferrari hanno annunciato che ricorreranno in appello. (ANSA).