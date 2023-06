Tir contromano vicino a Roma, sei feriti

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sei feriti di cui due in modo grave.

È il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in via Anagnina, all'altezza di Grottaferrata dopo che un tir, per ragioni ancora da chiarire, ha percorso un tratto di strada in contro senso.

Sei le vetture coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.

In base a quanto si apprende i due feriti più gravi sono coscienti e non in pericolo di vita. Non si esclude che il camion possa avere avuto problemi ai freni ma è una ipotesi ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della Stazione di Grottaferrata per i rilievi.

(ANSA).