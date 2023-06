'Simbolo di pace' il luogo dove è morta la moglie di Prodi

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 14 GIU - E' un luogo "simbolo di fratellanza, pace, incontro" quello lungo il sentiero francescano nel comune di Gubbio dove è morta ieri Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi che con lui e un gruppo di amici erano in viaggio in Umbria. Lo sottolinea il sindaco Filippo Stirati che esprime "un grande, grandissimo dispiacere e la mia più sentita vicinanza" all'ex presidente del Consiglio per la scomparsa "avvenuta in modo così drammatico".

"Avevamo saputo che Prodi era a Gubbio - spiega ancora il sindaco in una nota -, cosa della quale peraltro eravamo particolarmente lieti, anche se abbiamo mantenuto grande riserbo, perché la sua presenza qui era in forma strettamente privata e in questi casi manteniamo sempre discrezione e rispetto. Siamo vicini al presidente Prodi, ai suoi figli e a tutta la famiglia: esprimo loro da parte mia e di tutta la città di Gubbio le più sentite e sincere condoglianze per la perdita della compagna di una vita". (ANSA).