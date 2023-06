Berlusconi, sostenitori ad Arcore per l'ultimo saluto al leader di Forza Italia

Decine di sostenitori sono davanti a Villa San Martino ad Arcore per dare l'ultimo saluto al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio a Berlusconi, morto all'ospedale San Raffaele lunedì scorso. Dalla residenza, il feretro ha raggiunto il Duomo di Milano per i funerali. "Proveremo ad andare anche noi in piazza", spiega una coppia arrivata apposta da Udine: "Siamo partiti ieri sera dopo il lavoro. Non si pensa mai che possano morire anche gli immortali". Ma oltre agli "elettori da sempre", c'è anche chi ha lavorato nella storica residenza del presidente di FI per anni, che era un addetto alla sicurezza e lo ricorda come "una persona squisita". Oggi ha scelto di indossare la maglia rossonera della squadra di ciclismo 'Amore e Vita' con scritto 'Forza Arcore'.

E un lungo striscione rossonero è stato portato davanti a Villa San Martino dagli ultras del Milan in Abruzzo. Il tifoso proveniente da Casalincontrada, in provincia di Chieti, ha spiegato che lo striscione risale "a 34 anni fa, quando il Milan di Berlusconi vinse per la prima volta la Coppa dei campioni", 4-0 a Barcellona contro lo Steaua di Bucarest. La decisione di portarlo nella residenza dell'ex premier il giorno dei funerali è stata dettata dalla volontà "di omaggiarlo per tutto quello che ha fatto sia in campo sportivo che politico, dove lo hanno massacrato. Speriamo che da lassù - ha concluso l'ultrà - non gli facciano più niente". Lo striscione è stato affisso accanto a quelli lasciati nei giorni scorsi dai tifosi del Monza e del gruppo vikings della Juventus.