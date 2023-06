L'addio a Berlusconi: Lario, Pascale e Fascina ai funerali

Presenti al Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi la ex moglie Veronica Lario, la ex compagna del Cavaliere Francesca Pascale e l'ultima compagna, Marta Fascina.

La prima vestita di nero, con un giro di perle intorno al collo ed una spilla. Seduta in seconda fila dietro ai figli

Molto commossa e con occhiali scuri, Pascale non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "Vi chiedo scusa non è il momento".

Fascina ha pianto guardando fisso il feretro durante i funerali del suo compagno. Le telecamere hanno indugiato spesso sul suo volto. Seduta vicina a lei l'ex premier, Marina.

Non ha partecipato ai funerali, invece, Carla Dall'Oglio, sua prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio. Dall'Oglio era nella lista degli ingressi ma non è venuta. Ieri comunque ha fatto pubblicare un necrologio per dire addio a "un grande uomo e uno straordinario padre".