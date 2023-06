Ancora 48 ore di maltempo, poi arriverà l'estate

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull'Italia per le prossime 48 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla settimana prossima arriverà l'estate. Tra le regioni più colpite dal maltempo la Sardegna, dove numerosi sono stati gli allagamenti registrati da questa mattina, in particolar modo nel Sulcis Iglesiente. I danni più consistenti si sono verificati a Fluminimaggiore, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri, con diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro.



I disagi maggiori hanno riguardato soprattutto il versante occidentale, dal Lazio alla Sardegna e dalla Toscana al nord-ovest italiano. Anche al centro il maltempo non intende arrestarsi. A Roma e nel Lazio sono stati duecento gli interventi effettuati dai vigili per i gravi danni causati da vere e proprie bombe d'acqua che si sono abbattute in città e in provincia. Le abbondanti piogge hanno creato allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti. In Toscana rimane attivo il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte, mentre per domani si prevede un miglioramento.



Gravi danni al nord dove nel Torinese si sono verificati molteplici allagamenti e dove a Varisella, in val Ceronda, sono stati misurati in tre ore 67.6 millimetri di pioggia. Preoccupa invece la nuova allerta arancione in Emilia Romagna dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì per criticità idrogeologica. Previsti forti temporali sulla montagna romagnola, bolognese, emiliana centrale e piacentino parmense.



Intanto, nelle zone faentine alluvionate si lavora per rimuovere 100mila metri cubi di rifiuti, circa 50 mila tonnellate. A Bologna prosegue il lavoro dei tecnici per ripristinare la viabilità lungo tutto il territorio metropolitano. Per tutta la giornata di domani l'allerta arancione riguarderà anche Puglia e Basilicata, che saranno fortemente interessate da temporali. Lo stesso vale anche per Crotone, a seguito del quale il sindaco ha disposto la chiusura di parchi pubblici, ville e cimiteri.



Domani si registrerà la fase più acuta del maltempo al sud, ma nel weekend è previsto l'arrivo del bel tempo e dalla settimana prossima l'anticiclone africano porterà un'ondata di caldo con temperature anche sopra i 30 gradi.