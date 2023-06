Trovata pistola in casa, arrestata vittima gambizzazione

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il 22 febbario scorso era stato vittima di una gambizzazione nel proprio appartamento, in zona Tufello a Roma. L'8 giugno sono stati arrestati gli autori per tentato omicidio ma oggi a finire in manette è stato lui per l'accusa di porto abusivo d'armi e ricettazione. Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato Marco Canali perché nel corso di un controllo nella sua abitazione stati trovati una Beretta calibro 40 e di 29 cartucce calibro 40.

Pochi giorni fa la polizia aveva arrestato per l'agguato di cinque mesi fa Fabio Salandri, 46 anni e Marco Antoniucci, 37 anni. (ANSA).