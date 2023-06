Morto in ospedale bimbo 3 anni finito in piscina

(ANSA) - VERONA, 13 GIU - E' morto in serata all'ospedale di Borgo Trento a Verona il bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (Verona).

Le condizioni del piccolo, sfuggito alla sorveglianza dei genitori in un complesso di loro proprietà, erano apparse molto gravi, e per questo era stato portato in elicottero al nosocomio veronese.

L'incidente era avvenuto nel pomeriggio nel complesso residenziale "Costa del Sole". Il piccolo è caduto all'interno della piscina privata, di proprietà dei genitori, restando sott'acqua.

Dopo i primi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118, è stato trasportato con l'elicottero a Verona. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. La coppia ha un altro figlio di 4 mesi. (ANSA).