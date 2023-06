Maturità: Giorda,leggete per capire come argomentare vostre idee

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La prova scritta di italiano dell'esame di maturità prevede che vengano proposte a tutti i maturandi 7 tracce predisposte già dai primi di maggio dal ministero dell'Istruzione: sono 2 della tipologia A, ovvero analisi e interpretazione di un testo letterario; tre della tipologia B ovvero analisi e interpretazione di un testo argomentativo, due della tipologia C, più simile al tradizionale tema che è una riflessione critica su un argomento vicino al mondo dei ragazzi. A dirlo in un video sui canali social del ministero dell'istruzione è Flaminia Giorda, coordinatrice del servizio ispettivo e della struttura tecnica degli esami di Stato.

"Il mio consiglio per svolgere al meglio la prova è: leggete con attenzione tutte le tracce per scegliere quella che riguarda l'ambito che meglio conoscete e poi leggete qualche buon editoriale di un quotidiano e testi che vi interessano per capire come è il modo più giusto per argomentare e motivare le vostre idee e le vostre convinzioni". (ANSA).