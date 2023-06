'La nostra vita finisce qui', coppia annuncia morte su Fb

"Addio". Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, l'ultimo sul profilo Facebook di Simona Lidulli, la donna trovata morta questa mattina nella sua abitazione nel quartiere Ardeatino a Roma, raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Nel profilo del compagno, Valerio Savino, un altro post che preannuncia la disgrazia: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui". Lui è stato trovato morto all'interno della sua auto in un parcheggio di un centro commerciale. Messaggi di addio trovati dai carabinieri, che indagano sulle due morti, anche a casa e in auto dell'uomo, tutte tracce di una volontà condivisa di farla finita. E le indagini, coordinate dal sostituto della Procura di Roma Michele Prestipino, dopo un'iniziale incertezza virano verso il suicidio condiviso, scelta tragica forse per la malattia di uno dei due. Una duplice morte annunciata in diretta sui social, di fronte a un pubblico di utenti, amici e parenti, impotente.

Messaggi inequivocabili, premonitori di una tragedia consumatasi verso le 11.30. "Insieme da sempre e per sempre - si legge nel messaggio di Savino - Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male". Un'uscita di scena appunto dolorosa e tragica, consumatasi davanti ai tanti contatti di Facebook, gli stessi da cui è partito l'allarme. "Per cortesia chi abita a Roma si rechi subito a casa di Simona, in via Adolfo Consolini 51", scrive un parente sotto l'ultimo post della donna. E ancora si susseguono i commenti, tentativi disperati di fermare l'atto preannunciato: "Simona per favore non date questo dolore. Tutto si risolve". "Sono la loro cat-sitter. Sto provando a chiamarli sul cel, ma sono spenti. Sono in ansia". Poco dopo però, le speranze si infrangono e un utente segnala la notizia della morte dei coniugi: "Valerio e Simona ci hanno lasciato". Così i commenti concitati si trasformano in nostalgici "Rip". Un utente scrive: "terribile assistere in diretta, impotenti a questa disgrazia". E si moltiplica il cordoglio. Stessa dinamica nel profilo Facebook dell'uomo. Sotto l'ultimo post, si leggono dapprima i commenti spiazzati: "Valerio non farci stare in pensiero". E ancora: "Rispondi", "chiamami", "non fate scherzi".

I commenti aumentano e superano quota seicento. I conoscenti della coppia che intervengono nella chat sono molti e sottolineano il grande amore tra i due: "Si amavano da morire. Punto". C'è chi tagga persino la polizia Roma Capitale nel tentativo di salvarli e chi dice "Abbiamo chiamato il 112". Valerio e Simona erano "una bella coppia", li descrivono i contatti, uniti dall'amore per l'opera lirica e il teatro, una passione che condividevano assieme ad un gatto, tanti viaggi, una casa. Poi la malattia di uno dei due e quella decisione: uscire di scena insieme e tragicamente come in un melodramma.