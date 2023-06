Incidenti sul lavoro: tre operai muoiono dopo essere caduti

Un operaio di 56 anni, Angelo Aleo, è morto in un incidente in un cantiere edile di via famiglia Santagati di Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione. La salma, su disposizione della Procura di Catania, è stata trasferita nell'obitorio del Policlinico del capoluogo etneo. Sull'accaduto indagato carabinieri della Tenenza di Misterbianco ed esperti dello Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.

Un ragazzo di 23 anni è morto cadendo da un traliccio. L'operaio stava lavorando in un'azienda a Castegnato nel Bresciano, ed è precipitato da un'altezza di 40 metri. È morto sul colpo sotto gli occhi dei colleghi che hanno lanciato l'allarme. Si tratta del secondo morto sul lavoro in poche ore nel Bresciano. In mattinata infatti un operaio era morto travolto da un camion mentre lavorava in un cantiere Tav lungo l'autostrada A4 a Desenzano.

È deceduto il lavoratore di 43 anni, Pasquale Cosenza, che il 9 giugno è precipitato da un capannone di un'azienda, dall'altezza di nove metri circa, nella zona industriale di Pastorano, a Caserta, mentre stava montando dei pannelli solari; il 43enne, sposato con un figlio, è morto per le ferite riportate nella caduta all'ospedale di Caserta, dove era ricoverato in condizioni gravissime dal giorno dell'infortunio. Con Cosenza era caduto anche un altro operaio di 43 anni, attualmente ricoverato in ospedale con diverse fratture. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri di Capua e dall'Asl di Caserta, sembra che uno dei due lavoratori sia scivolato per primo, e l'altro abbia provato a trattenerlo cadendo a sua volta; entrambi pare non avessero l'imbragatura. La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto già venerdì un fascicolo per lesioni gravissime, che ora diventerà di omicidio colposo. Cosenza, così come il collega, lavorava per un'azienda che installa pannelli solari.