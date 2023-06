Bambina scomparsa: accertamenti su una segnalazione a Bologna

Accertamenti sono scattati anche in provincia di Bologna sulla sparizione di Kata, la bambina peruviana di 5 anni, scomparsa da sabato 10 giugno a Firenze. Secondo quanto si apprende una segnalazione arrivata alle forze dell'ordine bolognesi ha fatto attivare il piano di ricerche per persona scomparsa da parte della prefettura, che è stato poi chiuso, come avvenuto anche a Firenze, quando è stata avviata l'indagine penale.

La segnalazione arrivata sulla piccola Kata a Bologna si riferisce a sabato sera, il giorno della scomparsa. La bambina sarebbe stata vista su un autobus della città da una donna che ieri ha contattato la Polizia. Il presunto avvistamento è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Firenze che conducono le indagini.

A Firenze, invece, sopralluogo della pm della Dda Christine von Borries nel palazzo occupato dal quale è scomparsa la piccola Kata. La pm, da poco arrivata in via Boccherini dove si trova lo stabile, conduce le indagini, per l'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, insieme al sostituto procuratore Giuseppe Ledda, che era il pm di turno d'urgenza quando la bambina è sparita. Il caso è poi passato alla dda per competenza in base all'ipotesi di reato fatta.