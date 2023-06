Valditara, orale non sarà classica interrogazione, serenità

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Dovete affrontare molto serenamente questo esame di Stato. Troverete nella commissione i vostri insegnanti che vi conoscono molto bene. Ho dato disposizione agli ispettori perchè il colloquio venga vissuto con estrema serenità. L'orale immagino dia qualche ansia ai ragazzi, nell'orale si avverte la presenza dei commissari esterni che però vorranno semplicemente affrontare con voi una riflessione, una narrazione che avrà per oggetto ciò che avrete assimilato; non sarà una interrogazione classica sulle singole discipline, certo dovete ricordare le nozioni fondamentali apprese ma sarà un colloquio che consentirà di far emergere i collegamenti, per mettere insieme le nozioni tra le varie discipline. La chiave è la serenità, il messaggio che ho dato è di affrontare il confronto con voi con la massima". Lo dice ,rivolgendosi ai maturandi, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara parlando a 'Il ministro risponde', rubrica con la giornalista Maria Latella. Quest'anno la maturità vedrà commissari interni ed esterni per la valutazione dei ragazzi. (ANSA).