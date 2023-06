L'aereo con a bordo Donald Trump è atterrato a Miami, dove l'ex presidente è atteso in tribunale martedì 13 giugno alle 15 (le 21 in Italia). Con l'ex presidente, riporta Cnn, c'è anche Walt Nauta, ex valletto e chef prima alla Casa Bianca e poi a Mar-a-Lago di Donald Trump. Nauta come Trump è stato incriminato per le carte a Mar-a-Lago.

"La gente ha il diritto di esprimersi ma noi crediamo anche nella legge e nell'ordine". Lo afferma il sindaco di Miami Francis Suarez, augurandosi proteste pacifiche per l'apparizione di Donald Trump in tribunale.

Donald Trump non ha nessuna intenzione di mollare la corsa alle presidenziali del 2024, neanche in caso di condanna. "Non mollerò mai", ha dichiarato l'ex presidente in un'intervista a Politico a bordo del suo aereo. "Non ho fatto nulla di male", ha ribadito. "Non sono mai stato incriminato in vita mia. Adesso due volte in due mesi, è un atto politico", ha ribadito il tycoon.