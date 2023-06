Colla sul Laocoonte, 9 mesi ad attivisti Ultima Generazione

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 12 GIU - Il tribunale vaticano ha condannato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si incollarono alla statua del Laocoonte all'interno dei musei Vaticani. Si tratta di Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, di 61. Entrambi dovranno pagare anche una multa di 1.500 euro per il reato di danneggiamento aggravato e una da 120 euro per quello di trasgressione "a un ordine legalmente dato dall'autorità competente" Il tribunale vaticano ha condannato anche la terza attivista che, durante il blitz ai musei vaticani, filmò l'azione degli attivisti. Laura Zorzini dovrà però pagare solo un'ammenda di 120 euro per il reato di trasgressione "a un ordine legalmente dato dall'autorità competente". Viero e Goffi, inoltre, sono stati condannati a risarcire il danno al monumento per un totale di 28.148 euro. (ANSA).