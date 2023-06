Gualtieri si scusa per Roma sporca.' Un miglioramento c'è'

In alcuni quartieri, attorno ai cassonetti, i cittadini hanno osservato una situazione critica, "e me ne scuso con le romane e i romani", ma la gestione dei rifiuti della città è "in costante miglioramento. Tranquillo lo sarò solo quando avremo raggiunto l'obiettivo, ma stiamo sulla strada giusta". Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, negli studi di Mezz'ora in più, torna a parlare dell'atavico problema dei rifiuti a Roma, si scusa e fa il punto di una situazione che comunque "è migliorata". Non nasconde le difficoltà ma si dice anche ottimista rispetto al futuro: "Il problema dei rifiuti sarà risolto sicuramente entro la fine del mio mandato, spero già col Giubileo".

In alcune aree della Capitale però la raccolta appare in affanno: "C'è stata in alcune zone della città, e me ne scuso - ha ammesso - una situazione critica perché, per esempio, l'azienda Ama ha scoperto delle irregolarità nel modo in cui si esternalizzava la manutenzione dei mezzi: si pagava troppo per fare cose che si potevano fare internamente. Quindi l'azienda ha cambiato il processo, ha anche licenziato chi era responsabile di queste irregolarità - ha aggiunto - In un cambiamento di questa portata ci sono stati dei problemi questi giorni nella manutenzione dei mezzi, che quindi in alcuni quartieri non c'erano" e ciò ha pesato sul servizio. "Però - ha detto ancora - questa cosa farà risparmiare soldi e lavorare meglio l'azienda".

La "modernizzazione di Ama", ha spiegato il sindaco, è appunto uno dei due pilastri delle politiche capitoline sui rifiuti tese a trasformarla "in un'azienda efficiente, anche con scossoni e contraccolpi" che avvengono "quando si cambiano cose consolidate. Ma sta andando avanti: stiamo assumendo giovani, abbiamo ridotto il numero di inabili a lavorare sulle strade, il nuovo management sta lavorando con grande determinazione". Ci sono "alti e bassi perché si partiva da sottozero, però la situazione è in costante miglioramento", e l'Agenzia indipendente che valuta i servizi pubblici, ha ricordato, "ha certificato che nel primo trimestre 2023 il livello di pulizia è stato il più alto da quando si fanno le rilevazioni. È ancora insufficiente rispetto al contratto di servizio, però in costante trend di miglioramento".

L'altro pilastro è l'impiantistica, che comprende il famoso termovalorizzatore su cui qualcuno sospettava dei dubbi della segretaria dem Elly Schlein. "Questa cosa è stata un tantino esagerata dai giornali - ha commentato Gualtieri - Il Pd ha votato in Parlamento respingendo la mozione M5s contraria al tmv. Al di là dei retroscena parlano i fatti. Il Pd è al mio fianco, mi sostiene e giustamente perché è un impianto fondamentale per Roma. È l'unica capitale che non ha un impianto di questo tipo, spendiamo soldi per mandare i rifiuti in altre discariche e termovalorizzatori in giro per l'Italia e l'Europa, una cosa scandalosa. Tra l'altro con l'impianto avremo un modello super-green, arriveremo a discariche zero a Roma. Ho tutto il sostegno necessario per andare avanti - ha concluso Gualtieri - e sarei andato avanti comunque".