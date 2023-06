Giulia Tramontano e Thiago, oggi i funerali a Sant'Antimo

Si terranno oggi pomeriggio a Sant'Antimo, il Comune in provincia di Napoli dove è nata e dove vivono i suoi genitori, i funerali di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa con almeno 37 coltellate dal fidanzato barman 30enne Alessandro Impagnatiello. "Sono stati strappati all'amore dei propri cari Giulia e Thiago Tramontano", si legge nel manifesto funebre. Le esequie "avranno luogo domenica 11 giugno", alle ore 15, nella Parrocchia di Santa Lucia. Nel manifesto una foto di Giulia sorridente. "Ne danno il triste annuncio - si legge ancora - i genitori e nonni Loredana e Franco, i fratelli e zii Chiara e Mario, la nonna Giulia, gli zii ed i parenti tutti". Il sindaco del Comune Massimo Buonanno spiega che si tratta di "una cerimonia strettamente privata" e chiede "la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato".

Agenzia ANSA A Senago un murale per ricordare Giulia e Thiago - Lombardia Artisti all'opera nel punto dove è stato trovato il corpo (ANSA)

"Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti". Lo scrive sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, incinta di 7 mesi e uccisa il 27 maggio dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. Chiara Tramontano fa riferimento ai funerali che si terranno domani pomeriggio in forma privata a Sant'Antimo (Napoli). "Siamo certi che capirete - spiega - perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto".