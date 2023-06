Omicidio Incisa: in corso l'autopsia sul corpo della vittima

(ANSA) - ASTI, 10 GIU - È in corso questa mattina ad Asti l'autopsia sul corpo di Floriana Floris, la donna di 49 anni uccisa a coltellate a Incisa Scapaccino (Asti). Le indagini sul caso vengono eseguite dai carabinieri di Asti e sono coordinate dalla Procura di Alessandria. Accusato dell'omicidio, scoperto ieri, è il compagno, Paolo Riccone, in ospedale ad Asti, sedato e piantonato dai carabinieri, dopo avere tentato il suicidio, procurandosi delle ferite sui polsi. Le sue condizioni restano stabili e non risulta che verrà al momento tolto dalla sedazione.

L'uomo, nato a Nizza Monferrato (Asti), svolge la professione di consulente, lavoro che lo ha portato spesso fuori Asti, tra Milano, Roma e Alessandria. La donna invece era disoccupata. Originaria di Milano, madre di una figlia (non due come era stato detto in un primo momento) avuta da una precedente relazione, conviveva a Incisa con Riccone.

L'uomo, vedovo da diversi anni (la moglie era morta in seguito a una malattia), aveva perso anche la madre anni fa e il padre poche settimane fa. (ANSA).