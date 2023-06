Alfieri, 'Per il papa parametri regolari'. Reciterà l'Angelus in privato

Domenica il Papa reciterà la preghiera dell'Angelus "in privato, evidentemente nella sua stanza di ospedale, chi vorrà unirsi a lui spiritualmente in preghiera lo potrà fare seguendo la preghiera dell'Angelus" a mezzogiorno. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

"Per il Papa i parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell'Angelus domani". Lo ha detto oggi, nel punto stampa al Policlinico Gemelli di Roma, il chirurgo Sergio Alfieri, a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale."Il Papa sta bene, l'operazione è andata bene, le notizie che ho ricevuto, al di fuori di quanto è stato pubblicato" riferiscono che "il decorso è positivo. Il Papa avrebbe già manifestato il desiderio di riprendere il lavoro". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine dell'evento 'Not Alone' della fondazione Fratelli Tutti con i Premi Nobel. La dimissione dall'ospedale "dipenderà dai medici", ha detto ancora il cardinale rispondendo alle domande dei giornalisti.

Le udienze del Papa sono state sospese fino al 18 giugno ma "tutto il resto al momento resta in piedi". Lo ha confermato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.