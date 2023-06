Violenza donne: 150 chiamate al giorno al numero 1522

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sono 150 al giorno, provengono da tutta Italia, le chiamate e i messaggi che arrivano al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking promosso nel 2006 dalla presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal 2020 da Differenza Donna.

Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24. A rispondere, in 11 lingue, ci sono operatrici specializzate. "Un numero non solo per le emergenze, ma di ascolto per le donne che subiscono tante forme di violenza; e poi di indirizzamento verso i Centri antiviolenza sul territorio", racconta Maria Spiotta, responsabile del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, in un approfondimento video su ANSA.it. (ANSA).