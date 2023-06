Il Papa migliora, sospesa la flebo e niente febbre

"Lo staff medico informa che il decorso post operatorio del Papa continua ad essere regolare e nella norma. Il Santo Padre è apiretico, i parametri emodinamici sono normali, ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida. Il pomeriggio si è raccolto in preghiera e si è dedicato alle attività lavorative. In serata ha ricevuto l'Eucaristia". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

"Ringrazio di cuore per le preghiere e i tanti messaggi di vicinanza e affetto giunti in questi giorni. Prego per tutti, in particolare per chi soffre. Vi chiedo di continuare a pregare per me". Così il Papa in un tweet.

"Papa Francesco ha riposato durante la notte. L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare. Dopo aver fatto colazione Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro". Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.