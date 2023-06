Greta si diploma e annuncia fine scioperi del venerdì

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Fresca di maturità, la giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha annunciato la fine del suo emblematico sciopero scolastico con la fine del suo percorso scolastico in Svezia. "Oggi finisco la scuola superiore, il che significa che non potrò più fare scioperi scolastici per il clima. Quindi questo è il mio ultimo sciopero scolastico", ha annunciato la ventenne svedese su Twitter.

Tuttavia, l'iniziatrice del movimento Fridays for Future ha intenzione di partecipare ad altre forme di manifestazione il venerdì, ha aggiunto. (ANSA).