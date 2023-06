Gambetti, domani a San Pietro un ucraino e un russo per la pace

"Due giovani, un ucraino e un russo, si stringeranno la mano per esprimere il desiderio di pace dell'intera umanità": lo riferisce il cardinale Mauro Gambetti, Vicario del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fondazione Fratelli tutti che ha organizzato il Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana che si terrà domani 10 giugno alle 16 in Piazza San Pietro. "L'evento, per volontà del Papa, rilancia il suo sogno di fraternità e sarà un modo per stare vicino e pregare per il Santo Padre", spiegano gli organizzatori.

"Ragazzi e ragazze di tutto il mondo si prenderanno per mano per trasformare l'abbraccio del colonnato del Bernini in un segno concreto di fraternità. Il gesto è stato proposto dal filantropo argentino Alejandro Roemmers. Saranno presenti realtà famiglie e associazioni e quanti oggi e quanti vivono ai margini della società, dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e del traffico di esseri umani", si legge in una nota. Sarà poi firmata una "Dichiarazione della fraternità" per ribadire al mondo il "no alla guerra" della Chiesa e l'impegno al dialogo e alla costruzione della pace.