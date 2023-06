Scontro sulla A4 nel Milanese, due morti e tre feriti

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa. Quattro, fanno sapere dal 118, i veicoli coinvolti: due mezzi pesanti e due automobili.

Le due persone decedute erano in auto insieme. L'autista della stessa auto, una donna sulla cinquantina, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza con traumi a testa, torace, addome e bacino. Il quarto passeggero, un uomo di 55 anni, è stato portato in condizioni meno gravi all'ospedale di Legnano, mentre l'autista dell'altra macchina, una donna di 37 anni, al San Carlo di Milano. (ANSA).