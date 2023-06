Precipita sul Monte Bianco, morto uno sciatore 21enne

(ANSA) - AOSTA, 08 GIU - Uno sciatore francese di 21 anni è morto sul versante Nord del massiccio del Monte Bianco, in territorio transalpino, dopo una caduta di 600 metri sul versante Nord dell'Aiguille Verte (4.122 metri).

L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, mentre il giovane affrontava il couloir Cordier, un ripido canale con un dislivello di quasi 1.500 metri. A causarlo, ricostruiscono i gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix intervenuti in elicottero, sarebbe stata una scivolata.

L'allarme è stato dato dal suo compagno di uscita, un ventiduenne originario dell'Alta Savoia, come la vittima.

(ANSA).