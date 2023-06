Passeggiata in centro a Roma per il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo il vertice bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Scholz è arrivato a piedi a piazza di Pietra da palazzo Chigi e si è concesso ad alcuni selfie con i turisti. Si è poi tolto giacca e cravatta, e seduto in un noto caffè della Capitale si è concesso un break cappuccino tra lo stupore di romani e turisti