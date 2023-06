Maxi gazebo davanti Tavolara, sopralluogo Guardia Costiera

(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 08 GIU - La distanza dal mare: è questo dettaglio, non irrilevante, ad essere al centro dell'ispezione degli uomini della Capitaneria di Porto di Olbia nella maxi struttura costruita a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo e, proprio davanti a Tavolara, e che ospiterà tra qualche giorno una festa extra lusso su cui vige il massimo riserbo.

Ieri la sezione polizia giudiziaria della guardia costiera che opera su coordinamento della Procura di Tempio Pausania ha completato alcuni sopralluoghi nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore Gregorio Capasso, partita non appena lungo la costa di Porto San Paolo, con vista mozzafiato sull'isola di Tavolara, era apparso il fabbricato.

Il maxi gazebo è stato costruito su un terreno privato accanto alla lussuosa villa Joy, affittata per l'occasione.

Stando a quanto riportano i quotidiani sardi sul sopralluogo, la struttura sarebbe ad una distanza inferiore a trenta metri dal mare, mentre non ci sarebbero anomalie dal punta di vista paesaggistico ed ambientale.

La struttura che ospiterà la festa in cui si vocifera saranno presenti importanti personalità mediorientali, resterà montata fino a fine giugno, quando poi la società organizzatrice dell'evento provvederà a smontare il fabbricato composto da enormi vetrate e lascerà l'area sgombera. (ANSA).