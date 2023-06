Maturità in zone alluvionate, solo colloquio orale

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'esame di terza media nei Comuni delle aree alluvionate, a eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, sarà costituito esclusivamente da un colloquio orale. Per gli studenti che quest'anno affrontano la Maturità nei Comuni delle aree alluvionate, ad eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, le prove d'esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà anche l'educazione civica. Non necessari i requisiti delle prove Invalsi e del limite minimo di 200 giorni per l'anno scolastico.

Lo ha stabilito con una ordinanza il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. (ANSA).