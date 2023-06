Gli avvocati penalisti: "Violata la presunzione d'innocenza"

Gli avvocati della Camera penale di Milano contestano con una nota "le modalità e i contenuti della conferenza stampa" dei giorni scorsi in Procura sul fermo di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio di Giulia Tramontano a Senago, che sono "antitetici rispetto allo spirito del D. Lgs. 188/2021", ossia la legge Cartabia sulla presunzione di innocenza, "e, più in generale, in contrasto con la necessità di evitare condizionamenti dei giudici chiamati a valutare la correttezza, sotto tutti i profili, della ricostruzione accusatoria".

La Camera penale fa riferimento anche alla "rappresentazione che i media, con cadenza quotidiana, stanno facendo di quella tragica vicenda". E mettono in luce "la necessità di riflettere senza essere condizionati dai tempi della cronaca giudiziaria e dalle semplificazioni che non di rado la caratterizzano, nonché il riserbo, finanche il pudore, di fronte alla sofferenza che la morte violenta di una persona reca con sé".

Da anni, si legge ancora, "denunciamo le degenerazioni del processo mediatico, l'arretramento della cultura delle garanzie che consegue alla spettacolarizzazione delle indagini e i pericoli legati alla ricerca del consenso da parte di chi le conduce o dirige". La presenza "in prima serata a trasmissioni televisive da parte di chi ha un ruolo diretto nelle indagini, quando le stesse sono ancora in corso, con apprezzamenti perentori su responsabilità e qualità personali dell'indagato è una rappresentazione plastica di quel fenomeno".