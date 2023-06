Delitto di Senago: ipotesi taglio da dietro alla gola, domani l'autopsia

Un taglio lungo all'altezza della gola recisa, con Alessandro Impagnatiello che si sarebbe trovato alle spalle di Giulia Tramontano. E' questa una delle ipotesi che emerge, al momento, dagli accertamenti effettuati, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e della Procura milanese, su una delle coltellate inferte dal barman 30enne. Oggi pomeriggio si terrà in Procura una riunione degli inquirenti per preparare i quesiti dell'autopsia, fissata per domani mattina e che sarà affidata a consulenti medico legali. Saranno, comunque, gli esami autoptici a fare maggiore chiarezza su questi aspetti della dinamica dell'omicidio.

Si terranno il prossimo 15 giugno, invece, gli accertamenti irripetibili su tre computer e un tablet sequestrati nell'appartamento di Senago, nel Milanese, dove Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. Le operazioni si svolgeranno nella sede della Sezione indagini telematiche dei carabinieri di Milano, alla presenza del difensore di Impagnatiello, Giulia Geradini, e del legale dei genitori, del fratello e della sorella della giovane accoltellata, l'avvocato Giovanni Cacciapuoti.

La fiaccolata

E' in programma questa sera alle 19 a Sant'Antimo, nella stessa città a nord di Napoli dove questa mattina sono stati uccisi due cognati, una fiaccolata per Giulia Tramontano. La manifestazione partirà dalla Villa Comunale Del Rio, scenderà lungo via Roma e terminerà in Piazza della Repubblica. "In questi giorni - dice il sindaco Massimo Buonanno su Facebook - ho ricevuto tantissima partecipazione e tantissime richieste di adesione a questa fiaccolata. Per questo motivo - spiega rivolto ai cittadini - ha bisogno di voi e della vostra collaborazione. Vi chiedo di partecipare e di portare il nostro messaggio di vicinanza alla famiglia di Giulia in questo momento così straziante e chiedo di farlo con la sensibilità e la delicatezza che da sempre ci contraddistingue".