Dai pm che indagano i quesiti per l'autopsia ai medici

Il numero di coltellate inferte e in quali parti del corpo. Se ne siano state sferrate altre dopo quella letale, l'orario della morte e quando il corpo è stato collocato all'esterno. E poi ancora quando è deceduto il feto e anche le analisi tossicologiche. Sono le risposte e le indicazioni che dovranno arrivare dalle relazioni dei medici legali nell'ambito degli esami autoptici sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, che ha pure tentato per due volte di bruciare il cadavere.

L'autopsia sul corpo, che l'uomo ha ricoperto con cellophane e plastica, sarà effettuata domani mattina da due medici di turno dell'Istituto di medicina legale di Milano, tra cui il professore Andrea Gentilomo. I quesiti sono stati preparati e consegnati oggi, assieme agli atti dell'inchiesta, ai due medici, dopo una riunione tra il procuratore di Milano Marcello Viola, l'aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo.

Se dovesse emergere, ad esempio, che Giulia è stata colpita anche da coltellate ulteriori oltre a quella letale, si rafforzerebbe l'ipotesi dei pm che nella richiesta di custodia avevano contestato anche l'aggravante della crudeltà, non riconosciuta, però, dal gip. Mentre le analisi tossicologiche serviranno per accertare se alla giovane siano state fatte assumere sostanze. Nello zaino dell'uomo sono state sequestrate due bustine di veleno per topi due giorni fa. Gli esami entomologici dovranno stabilire, invece, quanto tempo il corpo è stato all'esterno. Impagnatiello sostiene di averlo gettato vicino a dei box in via Monte Rosa la notte tra il 30 e il 31 maggio.

Mano a mano che ci sarà la necessità di approfondimenti le analisi saranno affidate a specialisti. Il pool di consulenti avrà alcune settimane di tempo, almeno 60 giorni di solito, per depositare le relazioni con gli esiti finali.