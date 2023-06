Cybersicurezza, si cercano giovani: road show nelle università

Un road show nazionale che animerà sei università italiane, da Nord a Sud, e metterà in contatto le aziende più competitive del settore e i rappresentanti di importanti realtà, nazionali e locali, con tutti coloro che sono interessati ad intraprendere una carriera nel mondo della cybersicurezza. "Cybersecurity 5.0 - Career Day", progetto spin off del Festival della diplomazia, è stato presentato oggi alla Camera. Secondo i dati dell'Osservatorio cybersecurity & data protection del Politecnico di Milano il 61% delle aziende ha aumentato in maniera considerevole il budget per le attività di sicurezza informatica, segnando negli ultimi dodici mesi un +18% di crescita del settore. Si valuta che per raggiungere una piena autonomia e sovranità digitale nazionale l'Italia abbia bisogno di 180mila nuove professionalità. "I dati - ha spiegato Carlo Corazza, direttore Ufficio Italia del Parlamento europeo - parlano chiaro: a livello europeo ci sono 900mila posti potenziali nella cybersicurezza e ce ne mancano 3-500mila. In Italia manca il dialogo tra le università e le imprese. Questo road show nazionale è un'occasione preziosa per mettere in contatto queste due realtà e lavorare anche per colmare il divario tra formazione e professioni richieste in un mercato in rapida crescita". La guerra in Ucraina, ha aggiunto, "ha confermato che il cyber è la principale minaccia alle democrazie liberali, ci dobbiamo difendere. E la nostra principale debolezza è la mancanza di risorse umane". Il road show coinvolgerà in questa prima edizione, sei città: si parte da Bari il 23 giugno per poi spostarsi a settembre a Firenze, ad ottobre Roma durante la settimana del Festival della diplomazia, a Padova e Cosenza a novembre e per finire a Milano a dicembre. L'iniziativa consentirà agli studenti universitari, ai giovani ricercatori, agli startupper ed agli appassionati di interagire direttamente con il mondo delle imprese e avere contezza delle specifiche esigenze emerse.