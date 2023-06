Condannato per violenza a una 15enne, 'chi mi ama mi vendichi'

(ANSA) - TREVISO, 08 GIU - Nel giorno della sua condanna definitiva a 6 anni per aver violentato in discoteca una minorenne, si appella agli amici sui social con un post: 'chi mi ama mi vendichi'. Protagonista della vicenda è Filippo Roncato, 27enne di Loreggia (Padova), ex pr di una discoteca nel Trevigiano.

La Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dai suoi legali confermando i 6 anni di carcere inflitti in Appello per aver abusato nel 2015 di una ragazzina di 15 anni.

Dopo aver sempre negato nelle fasi processuali qualunque violenza e parlato di un rapporto consenziente, ora Roncato si sfoga sui social dicendosi vittima "di malagiustizia e ingiustizia", lanciando un appello agli amici per vendicarlo e annunciando che il giorno successivo sarebbe stato portato in carcere a Bollate (Milano).

Nessun commento da parte del suo legale, sulle esternazioni social. "Non frequento i social - sottolinea il difensore - in ogni caso lui si assumerà la responsabilità di ciò che ha scritto".

La minaccia ha fatto ripiombare nella paura la vittima della violenza, che oggi ha 23 anni e sino alla sentenza definitiva si è vista ricoprire dagli amici di Roncato di insulti e minacce.

Un calvario, racconta, che le ha fatto perdere 35 chili di peso.

"Non gli porto rancore - afferma oggi la giovane - ma le sue parole mi spaventano". (ANSA).