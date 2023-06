Cade dal tetto mentre lavora, operaio morto nel Cosentino

(ANSA) - SAN LORENZO DEL VALLO, 08 GIU - Un operaio di 41 anni, Marco Romeo, nativo di Lungro e residente ad Altomonte, coniugato e padre di tre figli, è morto stamani in un incidente sul lavoro nel Cosentino. L'uomo stava lavorando all'interno di un capannone industriale nella frazione "Fedula" di San Lorenzo del Vallo, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, sarebbe caduto dal tetto su cui si trovava facendo un volo di diversi metri. L'intervento dei sanitari si è rivelato inutile.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Castrovillari. Romeo è la seconda vittima sul lavoro oggi in Calabria. (ANSA).