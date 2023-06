Bimba morta in auto: padre, convinto di averla lasciata in asilo

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Non so cosa sia accaduto, ero convinto di avere lasciato mia figlia all'asilo". È quanto avrebbe affermato il padre della piccola di 14 mesi trovata morta ieri all'interno dello sua auto nel corso dell'interrogatorio svolto davanti agli inquirenti. L'uomo, 45 anni carabiniere, è indagato per abbandono di minori. (ANSA).