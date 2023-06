Bernini, stiamo lavorando ad 'Erasmus italiano'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Un Erasmus nazionale che permetterà agli studenti di frequentare corsi in più università: è quello a cui sta lavorando il ministero dell'Università e della Ricerca guidato dal ministro Anna Maria Bernini e che presto diventerà realtà come anticipato nel corso di un'intervista rilasciata al direttore di CorriereUniv Mariano Berriola in occasione del lancio delle miniguide per la scelta dell'università. "Stiamo lavorando ad un Erasmus italiano, che può agevolare nuove esperienze formative ma rimanendo in Italia - ha spiegato il ministro - Poter frequentare alcuni corsi in altri atenei arricchirà le loro competenze e sarà un modo per rendere l'Università stessa più dinamica e attrattiva". (ANSA).