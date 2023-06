Autobus turistico contro tram a Milano, alcuni feriti lievi

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Ha causato nove feriti, nessuno in gravi condizioni, lo scontro tra un autobus da turismo con a bordo 28 turisti coreani e un tram della linea 10 in piazza San Gioachimo, non distante dalla stazione Centrale di Milano.

Da una prima ricostruzione, sarebbe stato l'autobus a tagliare la strada al tram che avrebbe tentato di frenare ma l'impatto è stato inevitabile Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della Polizia locale, personale dell'Atm e i vigili di fuoco per consentire a uscire all'autista del mezzo pubblico dalla sua postazione, anche se non è stato necessario.

Quattro feriti erano al bordo del tram e gli altri cinque dell'autobus. Solo due sono stati portati in ospedale, gli altri medicati sul posto. (ANSA).