Poliziotti arrestati: legale, indagine con lunghi accertamenti

VERONA, 07 GIU - Saranno fissati nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia dei cinque poliziotti - un ispettore e quattro agenti delle Volanti di Verona - arrestati ieri mattina a conclusione di una lunga indagine della Squadra mobile.

"Saranno sicuramente necessari accertamenti lunghi e complessi", ha detto all'ANSA il legale che assiste uno dei cinque indagati. Ai cinque poliziotti, per i quali il Gip ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre al reato di tortura vengono contestati, a diverso titolo, anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio.

"L'indagine è molto delicata - ha proseguito l'avvocato -, ma sicuramente saranno necessari sviluppi e approfondimenti che comporteranno tempi lunghi per fare piena chiarezza e stabilire la veridicità dei fatti. Intanto restiamo in attesa della convocazione per l'interrogatorio di garanzia", ha concluso.

