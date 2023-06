Poliziotti arrestati: altri 17 agenti sono indagati

(ANSA) - VERONA, 07 GIU - Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su episodi di torture, maltrattamenti e peculato che ieri hanno portato all'arresto di cinque poliziotti in servizio alle Volanti della Questura.

Nei loro confronti la Procura della repubblica scaligera ha avanzato al gip Livia Magri l'applicazione di misure interdittive, come la sospensione dal servizio o il trasferimento d'ufficio.

Nell'ordinanza di custodia cautelare il giudice sottolinea che nei loro confronti "occorrerà fissare il preventivo interrogatorio prima della decisione". Verrà dunque emessa un'altra ordinanza relativa a questi eventuali provvedimenti.

Il Questore Roberto Massucci, come noto, ha comunque già disposto nelle scorse settimane lo spostamento d'ufficio per 23 poliziotti in servizio al reparto Volanti. (ANSA).