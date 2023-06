Operaio muore schiacciato da un macchinario nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 07 GIU - Incidente mortale sul lavoro in un'azienda vitivinicola nel Bresciano. Un cinquantenne è morto mentre stava lavorando all'interno dello stabilimento dell'azienda vitivinicola Monte Rossa a Cazzago San Martino.

Avrebbe avuto un malore ed è rimasto schiacciato sotto il peso di un macchinario avvolgi pallet per il remuage delle bottiglie che effettua il procedimento per chiarificare le bollicine. (ANSA).