Assoluzione a Bibbiano, lo sconcerto da parte delle vittime

"L'esito del processo di appello ci lascia alquanto perplessi a fronte di quanto sta emergendo nel corso del processo di merito, davanti al tribunale di Reggio Emilia, che consolida quanto accertato nel corso delle indagini. Rappresento lo sconcerto di alcune delle vittime che non riescono a comprendere come sia possibile una simile decisione a fronte di quanto hanno subito". Lo dice l'avvocato Domenico Morace, difensore di parte civile nel processo sugli affidi nella Val d'Enza, commentando l'assoluzione in appello dello psicoterapeuta Claudio Foti. Morace è costituito nel dibattimento in corso a Reggio, non nell'abbreviato Foti.

"Leggeremo con attenzione le motivazioni per provare a capire", ha aggiunto Morace che assiste una madre e un bambino a cui sono stati impediti i rapporti con il padre. "Rinnoviamo la fiducia nella giustizia e nell'operato del pm Valentina Salvi e dei carabinieri che l'hanno coadiuvata", aggiunge il legale.